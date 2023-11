Mentana contestato dagli attivisti di Extinction Rebellion Lui reagisce | “Perché non lo dici con parole tue invece di leggere a pappagallo?”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Botta e risposta sul palco dell’Università di Venezia tra Enricoe alcune studentesse del movimento ambientalista. L’episodio è avvenuto ieri durante un evento pubblico organizzato dall’Ateneo, ed è stato diffuso tramite un video dall’organizzazione. Al direttore del TgLa7 una giovane ha chiesto conto di alcune sue affermazioni, definite “criminalizzazione dell’attivismo sul clima”, in cui invitava glia spalare fango in Emilia-Romagnadi compiere azioni di protesta.ha interrotto la ragazza, che leggeva un testo da un cellulare, con un invito: “non parlidi?”, e ha risposto ricordando che “evidentemente in Toscana hanno fatto ...