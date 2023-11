Meloni | Schlein non viene ad Atreju? La supereremo

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 17 novembre 2023) "Non mi sto occupando del programma di" ma "si tratta di una festa aperta per antonomasia". "Il rifiuto di Elly? La...". Così Giorgiaa margine dell'incontro con il primo ministro croato Andrej Plenkovic tenutosi a Zagabria. Ripercorrendo la storia della manifestazione,ha detto che "c'era un tempo nel quale Fausto Bertinotti non aveva timore a presentarsi e dialogare, pur dall'orgoglio della diversità delle posizioni, ora colgo che le posizioni sono cambiate. Io mi sono sempre presentata quando sono stata invitata e sono stata io ad aprire agli inviti. Ricordo diversi capi di governo della sinistra, l'attuale commissario europeo (Gentiloni), Enrico Letta. Sarebbe una delle pochissime volte in cui una persona dice di no", ha rimarcato la premier. Nel punto ...