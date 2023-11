Meloni avvisa l’Europa | per Italia è folle accettare il Patto “non sostenibile”

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il ritorno alle vecchie regole deldi stabilità sarebbe "esiziale" per l'economia, ma d'altro canto per l'sarebbe "una "soluzione non". La scadenza del termine per approvare la nuova governance dell'Ue (il 31 dicembre) si avvicina, le distanze tra i partner sono ancora molto ampie e Giorgiatorna a lanciare l'allarme sul rischio di uno stallo del negoziato. La premier parla a Zagabria, al termine di una visita di due giorni che l'ha vista ieri sera alla cena sull'Agenda strategica organizzata dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel (con cui poi ha avuto un lungo colloquio) e oggi a un incontro bilaterale con il primo ministro croato Andrej Plenkovic.Sul nuovodi stabilità, dice...