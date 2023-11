Meloni a Zagabria | “Accordo con Albania su migranti è esempio da replicare”

Leggi su fattidipaese

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – L'intesa suisiglata da Italia eè un"innovativo e intelligente" e può essere "unda", ha detto il presidente del Consiglio Giorgianel corso delle dichiarazioni alla stampa dopo il bilaterale con il primo ministro croato Andrej Plenkovic. L'Italia è stata "pioniera", ha rimarcato, registrando l'"interesse da parte degli altri partner europei" per l'raggiunto con il premier albanese Edi Rama.ha poi sottolineato che Italia e Croazia intendono andare avanti "nel processo di riunificazione" dei Balcani occidentali con la Ue. Secondo il premier, l'Unione europea "deve dare segnali concreti in tempi rapidi e c'è un importante Consiglio a dicembre" in ...