Meloni a cena con i leader Ue Sul tavolo | economia | migranti e allargamento

Leggi su ilfogliettone

(Di venerdì 17 novembre 2023) Consolidare la resilienza economica dell'Ue e garantire la sua indipendenza strategica, affrontare in modo strutturale il tema delle migrazioni, proseguire nell'a Est, adeguando l'impalcatura istituzionale comunitaria. Sono questi i temi che la presidente del Consiglio Giorgiaporta questa sera a Zagabria aldellaconvocata dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel per discutere dell'Agenda strategica 2024-2029.Il format prevede una serie di incontri in formato ristretto: ladel 10 novembre a Parigi è stata rinviata a nuova data, mentre hanno avuto luogo due ulteriori appuntamenti a Berlino il 13 (presenti Germania, Austria, Belgio, Cipro, Grecia, Lituania, Ungheria) e a Copenaghen il 14 novembre (presenti Danimarca, Bulgaria, Finlandia, Irlanda, Svezia e ...