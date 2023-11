Meloni | ‘1 vale 1 messaggio devastante | merito per noi unico ascensore’

Leggi su forzearmatenews

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – "La competenza e il, due valori aggiunti per la nostra nazione. Sembra un'ovvietà ribadirlo però non è sempre stato così finora. Per anni ci è stato detto il contrario e cioè che 'unova uno', che la competenza non serviva a nulla, messaggi devastanti di cui purtroppo ancora oggi paghiamo le conseguenze. Noi abbiamo scelto di chiudere quella stagione, di lavorare per riattivare l'ascensore sociale di cui davvero disponiamo, che è proprio il". Così la premier Giorgia, nel videoindirizzato all'assemblea nazionale di Federmanager, rivolge una stoccata a un vecchio slogan del M5S della prima ora, il Movimento capitanato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. "Lo Stato deve garantire a tutti le stesse possibilità ma nel punto di ...