MEDIASET PUNTA SU AFFARI TUOI E ALTRI FORMAT NOTI PER USCIRE DALLA CRISI IN SPAGNA

(Di venerdì 17 novembre 2023) TeleCinco, la gemella spagnola di Canale 5, sta raccogliendo ascolti molto bassi per i suoi standard. Quasi ogni giorno l’ammiraglia diEspana risulta essere la terza più vista a livello nazionale, superata da La1 e Antena3, che è leader incontrastata da diversi anni. L’inversione di marcia non ha portato i risultati sperati: il Gran Hermano VIP, annunciato mesi e mesi prima con promo e countdown, si attesta al 10-11% di share con valori assoluti che difficilmente superano il milione di telespettatori. In daytime non va di certo meglio, ma non per il quiz Reazione a Catena, che negli ultimi mesi ha segnato una crescita esponenziale, trainando così il telegiornale della rete delle 21:00. L’unico giorno in cui TeleCinco vince la prima serata è il sabato con il rodato show Espana Got Talent. Ma ci sono grosse novità. Infatti TeleCinco importerà ben quattro ...