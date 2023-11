Me l' aveva regalata Gianluca | ristoratore disperato per il furto della maglia di Vialli

Vialli l'al proprietario della trattoria, Corrado, quando giocava nella Juventus e quel giorno di settembre l'firmata. Corrado, oltre a postare il suo sfogo su Facebook nella ...

Vialli, rubata maglia storica: "Regalo di quando era alla Juve, ho pianto" Tuttosport

Pranzano in trattoria e rubano la maglia della Juve di Vialli ... La Provincia di Cremona e Crema

"Devo confessare che ho pianto e non ho dormito, quella maglia per me era tutto, me l'aveva regalata Gianluca quando giocava nella Juve e il 17 settembre dell'anno scorso, quando era venuto da noi a ...Serata non perfetta per alcuni calciatori, tra cui anche Nico Gonzalez, che si è, secondo me, un po’ demotivato per non essere riuscito ad attaccare come avrebbe voluto ed ha accusato il colpo di ...