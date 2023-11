Mazzarri ha adottato il 4-3-3 già al Torino e al Watford Corrmezz

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 17 novembre 2023)hail 4-3-3 già ale al. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno con Ciro Troise. Non è la prima volta cheadotta il 4-3-3, in alcune gare l’ha utilizzato durante le esperienze ale al. Nell’ultima esperienza al Cagliari, invece, dopo alcune difficoltà passò dal suo 3-5-2 al 4-4-2. In questi primi giorni di lavoro senza tanti nazionalista prendendo conoscenza della squadra attraverso i colloqui individuali con cui ribalta una delle frasi infelici dell’era Garcia: «Il passato non lo conosco». Si riparte proprio dalla preziosa eredità tecnica del trionfo della scorsa stagione, dai movimenti del Napoli di Spalletti studiato durante i 17 mesi vissuti lontano dal campo. Ieri si è svolta la ...