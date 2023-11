Mauritius | l’isola dei sette colori

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Troppo bella per essere vera, troppo autentica per essere un sogno.c’è e vi incanta per la natura incontaminata e generosa, ma soprattutto per le persone di diverse culture che qui hanno realizzato un’utopia: pochi luoghi al mondo raccontano una convivenza pacifica nonostante le differenze, ma soprattutto una coesione che ha saputo sciogliere i nodi della storia e guardare avanti con serenità, senza rancori al passato coloniale. Non è un caso seè chiamata “isola felice”, un luogo in cui prevale il rispetto reciproco, tra atmosfere arabeggianti, tradizioni europee, ritmi africani e rituali asiatici, un melting pot che rende unica la civiltà creola che la anima. Il resto, vien da sé: difficile non trovare il sorriso in un paradiso naturale incantevole, meta balneare tra le più belle dell’Oceano Indiano situata nell’arcipelago delle ...