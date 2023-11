Materazzi su Instagram insieme a Pogba | “Ti aspetto presto in campo” FOTO

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Tiin, il tuo lavoro non è finito”. Così l’ex giocatore dell’Inter Marcoin un suo post sudi poche ore fa. La frase è dedicata al suo amico Paul, presente anche nellanel post, e riferita allo stop che subirà il francese a causa del testosterone trovato nelle analisi dopo Udinese-Juventus dello scorso agosto. Visualizza questo post suUn post condiviso da Marco(@marco) SportFace.

In queste ore a pubblicare una foto con lui suè stato... Marco. Pogba -, la reazione dei tifosi Juve L'ex difensore dell' Inter ha postato sul suo account uno scatto ...

Pogba, foto con Materazzi e dedica: qualcuno non l’ha presa bene… Tuttosport

Verso Juve-Inter, Materazzi abbracciato a Pogba sui social: tifosi furibondi Corriere della Sera

Siamo nel bel mezzo delle due settimane di sosta per le gare delle nazionali, ma in casa Juve non si fa altro che pensare alla prossima sfida contro l'Inter,.Dopo il messaggio di sostegno di Hakan Calhanoglu a Nicolò Fagioli, anche Marco Materazzi ha voluto mostrare la vicinanza a un altro bianconero che sta vivendo un momento difficile. Si ...