Mario Sechi | ho visto l' abisso | i video riservati degli orrori di Hamas

(Di venerdì 17 novembre 2023) Che cosa è l'orrore? È quello che hoieri pomeriggio, la strageebrei, l'attacco didel 7 ottobre scorso, la schiumante brama di uccidere e eliminare un popolo. Devo ringraziare l'ambasciatore d'Israele in Italia, Alon Bar, per aver dato l'opportunità a me e a altri colleghi, di vedere le immagini che raccontano l'indicibile. Unche nessuno tra noi potrà mai dimenticare. Israele ci ha affidato un compito, quello di essere testimoni, di portare i fatti davanti a tutti, di coltivare la memoria perché non accada più. Una proiezione di 45 minuti che racconta le tappe dello sterminio: lo sfondamento del confine, la penetrazione nei kibbutz, il massacro al festival musicale, sangue, sangue, sangue. Sangue innocente di bambini, donne e uomini uccisi da. Quello che ho ...