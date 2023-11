Manovra - studenti in corteo. A Roma cori pro Palestina e foto Meloni e Netanyahu sporchi di sangue

(Di venerdì 17 novembre 2023) (Adnkronos) – Slogan contro Israele e insulti al ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, durante ildeglicontro la scuola azienda e a sostegno del popolo palestinese a. “Pezzo di m…” e’ lo slogan gridato contro il ministro Valditara, mentre davanti al ministero in viale Trastevere è stato esposto un cartellone raffigurante Giorgiae Benjamin, mentre si stringono la mano, con il segno di mani sporche di. Sulla scalinata una manifestante ha mostrato un fagotto bianco, con delle macchie rosse. “Simboleggia la strage dei bambini che sta avvenendo in Gaza”. Attacchi sono stati rivolti all’alternanza scuola lavoro e a Confindustria. Sulla strada alcunihanno simbolicamente dato fuoco alla riforma della scuola ...

É una manovra che non ci convince ... aggraverà le diseguaglianze e le distanze tra Nord e Sud del Paese”. Anche gli studenti hanno marciato nelle strade del centro città, partendo da piazza Garibaldi ...Nel merito posso dire poco perché, come sapete, lo sciopero generale è stato lanciato contro la manovra praticamente in estate, quando io neanche avevo cominciato a pensarla. Quindi non posso dire che ...