Manovra | Landini | “Il governo manda il Paese a sbattere | chiediamo di rispettare chi paga le tasse Noi teniamo in piedi l’Italia”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Siamo noi che con le nostrepaghiamo gli stipendi anche a quelli che fanno politica e anche al. E proprio per questo glidiquelli cheno le. Noi siamo qui perché rappresentiamo la maggioranza del nostroche tiene inquestoe che oggi non viene ascoltato da questoche invece. E noi non lo permetteremo”. Così il leader Cgil Mauriziopoco prima dell’avvio della manifestazione contro laa Roma in Piazza del Popolo. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.