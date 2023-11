Manfredi e il progetto sullo stadio Maradona | “E’ il nostro grande sogno | ragioniamo anche con De Laurentiis”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 17 novembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Quando scendiamo in campo vinciamo. Questo è unmessaggio della forza della città che ha vinto con la sua storia, il suo talento, la grandissima immagine internazionale che ha conquistato, la cultura, l’umanità”. Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano, nel corso ella conferenza stampa per festeggiare l’assegnazione del riconoscimento di Capitale europea dello sport 2026 che vedeva in lizza Napoli e Saragozza. “Ildello sport comestrumento di inclusione è piaciuto moltissimo a livello europeo – ha aggiunto – e c’è stato unlavoro fatto dall’amministrazione insieme a tutto il mondo dello sport: dal Coni alle Federazioni e alle tante associazioni”. Unper cui il sindaco ...