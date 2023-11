Mandato di arresto della Francia nei confronti di Assad | i politologi | “Primo passo nella lotta all’impunità in Medio Oriente”

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Ildi cattura spiccato dallaneidi Bashar alè un risultato storico”. È entusiasta Anwar al Bunni, avvocato siriano raggiunto a telefono da Ilfattoquotidiano.it. “Il presidenteRepubblica Siriana è accusato di crimini contro l’umanità, ora è politicamente finito e non potrà prendere parte ad alcun processo di transizione politica” spiega Al Bunni, da anni impegnatodifesa dei diritti umani. Dalla Germania, dove vive, nel 2020 si rese celebre perché portò alla sbarra del tribunale tedesco di Coblenza due rifugiati siriani, Anwar Raslan e Eyad Al-Gharib, entrambi membri dell’intelligence di Damasco e accusati di crimini contro l’umanità. Il processo, conclusosi nel 2022, portò alla condanna all’ergastolo per Raslan e a quattro anni per ...

Emesso un mandato di arresto per il presidente siriano Bashar al-Assad. La Francia lo accusa per complicità in "crimini contro l'umanità e crimini di guerra" per gli attacchi del 2013.