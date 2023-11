Manchester City | de Bruyne sul feat con Drake | “Non sono io | ma resto un grande fan”

(Di venerdì 17 novembre 2023) In occasione dell’uscita della canzone “Wick Man” di, parte dell’EP “Scary Hours 3” pubblicato a sorpresa dal cantante, “K. De” è comparso come uno degli autori della canzone. Cogliendo la palla al balzo, il giocatore deldeha pubblicato una foto con, commentando “Aveva bisogno di un assist“. Successivamente su X, il calciatore ha dissipato ogni dubbio, scrivendo “Scherzi a parte, nonio! Comunque,unfan“. SportFace.

Due potenze del calcio mondiale comee Chelsea rischiano seriamente di retrocedere in serie B inglese . Scossa dalla penalizzazione dell'Everton , la Premier League si appresta ad affrontare la più grande crisi della ...

Premier League sotto choc. Dopo la penalizzazione comminata all'Everton, Manchester City e Chelsea rischiano la retrocessione. Il punto e quello che può accadere ...Il caso Everton, penalizzato di 10 punti in classifica per uno sforamento di 20 milioni, rischia di avere gravi conseguenze anche su altri club: per il Manchester City e il Chelsea, due società sotto ...