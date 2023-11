Manchester City | ansia Haaland | problema alla caviglia in nazionale

Leggi su sportface

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dopo Camavinga e Vinicius, un’altra stella rischia di subire uno stop per infortunio in questa sosta nazionali. Si tratta di Erling, centravanti dele della selezione norvegese, reduce da una distorsionenel corso del match tra Norvegia e Isole Far Oer. Il bomber ha giocato finofine, un indizio che lascia ben sperare, ma bisogna ancora attendere. Il medico della, Sand,tv norvegese ha affermato: “Nell’immediato fa davvero male, poi scompare abbastanza rapidamente. Quindi vedremo domani come sta”. Per il numero 9 si tratta del secondonel giro di pochi giorni. I ragazzi di Guardiola affronteranno il Liverpool, secondo in classifica,ripresa della ...