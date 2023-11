L' ultimo capriccio di Landini è il ricorso contro la precettazione | l' assurda battaglia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 17 novembre 2023) Il «so», come lo ha definito la Lega, non rinuncia all'ultima bizza. Dopo aver acconsentito a ridurre la durata oraria dello sciopero, convinto dalla spada di Damocle, annuncia un. «Insieme alla Uil stiamo lavorando per presentare illa, nel rispetto delle norme di legge. Abbiamo deciso di farlo e abbiamo messo i legali al lavoro per predisporlo nei tempi previsti, quindi in pochi giorni», fa sapere il segretario della Cgil a margine della presentazione della carovana dei diritti promossa dalla Flc. Una mossa che suscita subito l'ironia del vicesegretario della Lega Andrea Crippa: «annuncia che sta lavorando alla ...