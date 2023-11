Luis Diaz dedica il gol al padre dopo il rapimento | la reazione commuove il web | VIDEO

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 novembre 2023) Dall’incubo al grande sogno.essere stato sequestrato per 13 giorni, ildel calciatoreè stato in tribuna all’Estadio Metropolitano Roberto Melendez di Barranquilla nel corso del match di qualificazioni ai Mondiali tra Colombia e Brasile. Per la cronaca la sfida si è conclusa sul risultato di 2-1 con la doppietta dia ribaltare l’iniziale vantaggio di Martinelli. Una scena è diventata virale sui social.hato il gol proprio ale ladell’uomo ha commosso il web. Ildisi è emozionato: l’uomo ha allargato le braccia, si è lasciato andare ed è scoppiato a ...