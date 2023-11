Luciano Ligabue pubblica il video di La metà della mela

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 17 novembre 2023) , singolo da oggi in radio, intanto continua il tour nei palasport Da oggi, venerdì 17 novembre, è in radio La, il nuovo singolo di, estratto dal suo ultimo album di inediti Dedicato a noi (Warner Music Italy). Nonostanteabbia spesso sostenuto che «le canzoni d’amore sono forse le più difficili perché ne sono state scritte miliardi, molte delle quali bellissime» ha voluto ripercorrere “una splendida storia (che) non finisce mai più”. Laracconta di una convivenza fatta anche di momenti duri ma resa forte dalla consapevolezza di essersi trovati, la stessa consapevolezza che ha permesso di superare anche le crisi. Da oggi è online il ...