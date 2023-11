“LU OpeRave” | Donizetti incontra l’elettronica e fa ballare il Balzer Globe

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 17 novembre 2023) Bergamo. “I BPM sono i battiti per minuto, l’unità di misura di frequenza utilizzata per l’indicazione di quanti beat ci sono in un minuto di musica, e di quanti colpi dà, in un minuto, il cuore”. Una voce automatica, dal tono asettico, proclama questa frase ad inizio spettacolo, nella serata di giovedì 16 novembre, quando LU, nello spazio del, ha dato il via al FestivalOpera 2023. Un’apertura ideale che ha visto la Lucia di Lammermoor di Gaetanouscire dall’omonimo teatro per immergersi nello spazio circolare del. Un nome che in un certo senso richiama la tradizione dell’arte performativa e con questa torna non in un luogo deputato, ma si immerge idealmente in Bergamo e tra la sua popolazione. Lo spettacolo, di ...