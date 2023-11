L' occupazione vola e la Cgil sciopera

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 17 novembre 2023) Uno sciopero contro un milione di posti di lavoro in più? Per carità, non diteglielo. Maurizio Landini non sta nella pelle. Dopo aver passato gli ultimi giorni a rivendicare il suo ruolo di ultima roccaforte a difesa della democrazia e dei diritti planetari oggi inizia la sua raffica di scioperi che allungherà tutti i week end da qui al primo dicembre. E da cui si aspetta grandi cose. Certo, presi dalla foga di mettere a ferro e fuoco l'Italia per due settimane lui e il leader della Uil Pierpaolo Bombardieri hanno un po' pasticciato con le regole e sono stati costretti a fare una mezza marcia indietro sulla durata e l'intensità della protesta. Ma il morale è alto: «C'è malessere, le cose stanno venendo fuori. Credo che le piazze saranno piene nei prossimi giorni, non siamo che all'inizio, non abbiamo nessuna intenzione di fermarci. Non ci intimoriscono né con le precettazioni né con ...