Lobotka | arriva l’aggiornamento dopo l’infortunio in Nazionale | le condizioni

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 17 novembre 2023) Apprensione in casa Napoli per ledi Stanislav: il numero 68 azzurro ha concluso l’ultimo match con la suanon al meglio. Come sta Stanislav? I tifosi del Napoli non fanno altro che chiederselo in seguito alle immaginite dalla sfida tra Slovacchia e Islanda. In particolare, il regista dei Campioni d’Italia è rimasto indolenzito per ben due minuti a terra, riuscendo seppur a fatica a concludere la sfida. Intanto, da Skyno ulteriori novità sulle sue, che fanno tirare un parziale sospiro di sollievo al tecnico dei partenopei, Walter Mazzarri. Infortuniodi Sky Stanislavha accusato un problema fisico nel corso della sfida ...