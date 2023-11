Lo «stylist» delle star

Leggi su panorama

(Di venerdì 17 novembre 2023) Non ci sono dubbi, tutti dovremmo avere unocome le. Se hai lonon puoi far altro che migliorare e così, democraticamente, tutti dovremmo averne uno. Ma chi è lo “”? È quella figura alla quale si deve fare riferimento se si vuole diventare una. Non c’è più bisogno di studiare, di investire sulla propria crescita professionale, sul talento. No no, se si vuole diventare famosi, non serve altro che affidarsi a lui. Questo ruolo è così importante, nel nostro frangente di secolo, che già prima di partire con una gavetta è necessario averlo tutto per sé. Loè senza dubbio la Cepu degli aspiranti artisti. Lui ti segue, ti indirizza, e grazie a lui si superano tutti gli esami per ottenere il successo. Si ...