Lo stagista inaspettato | come finisce il film?

(Di venerdì 17 novembre 2023) Nel finale de Lo, Jules esce a cercare Ben, per dirgli che ha cambiato idea, che non vuole più assumere un altro amministratore delegato, e lo trova a praticare i suoi amati esercizi di tai chi. Finalmente si lascia andare al relax e si unisce a lui nella pratica del tai chi, un atto che simboleggia la ricerca di un equilibrio nella sua vita. Precedentemente, nel tentativo di guadagnare tempo per salvare il suo matrimonio, Jules decide di assumere un potenziale amministratore delegato. Quando Jules si reca da Ben il giorno dopo, Ben la incoraggia a riflettere su quanto impegno e quanta passione abbia impiegato per costruire About The Fit. Matt arriva inaspettatamente in ufficio e la esorta a ripensarci, dicendole che gli dispiace, che si vergogna e che vuole sostenerla nei suoi sogni. Lo...