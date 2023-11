Livia De Paolis | “Ogni donna ha il suo sogno e il suo fantasma”

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 17 novembre 2023) “Tutto ciò di cui hai biè fede, fiducia e polvere di fata“. Questa celebre citazione ci porta dritti nel mondo di Peter Pan e ad incontrareDe. Per parlare del film Peter, Wendy e le ragazze perdute, di cui è interprete e regista. Sbarcato finalmente in Italia ad un anno di distanza dalla sua uscita. Un film che parla di donne, s, magia; un film di formazione che dopo l’uscita nel Regno Unito e negli Stati Uniti grazie a Draka Distribution è ora disponibile anche in Italia on demand su diverse piattaforme CGtv.it, Apple Tv, Prime Video, Google Play e prossimamente su Chili. Deus (o forse sarebbe più consono Dea, il perché lo capirete in fondo all’intervista, n.d.r.) ex machina di Peter, Wendy e le ragazze perdute (titolo originale The Lost girl) è l’attrice e registaDe ...