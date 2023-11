LIVE Zverev-Rublev | ATP Finals 2023 in DIRETTA | entrano in campo i due giocatori

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.34 I duesi avvicinano alla rete per il sorteggio e le foto di rito. 20.33 Entra inAndrey, numero 5 del mondo e semifinalista della passata stagione. 20.32 Dopo un’attesa più lunga del solito, lo speaker annuncia il nome di Alexander. Il tedesco è il primo ad entrare in, seguendo l’ordine della classifica mondiale. 20.30 Iniziati i giochi di luce sulcentrale del Pala Alpitour. A brevissimo entreranno ini due. 20.28 I duesi sono affrontati già 8 volte nel circuito ATP. Il bilancio è di 5-3 per, che però ha perso tutti i 3 incontri disputati in questa stagione. Ad ...