LIVE Zverev-Rublev 6-4 | 6-4 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | il tedesco vince e chiude al terzo posto il girone

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.31 Perè la sesta vittoria contro, ma la prima di questa stagione. Neli due giocatori si erano già affrontati 3 volte, sempre con il successo del russo. 22.29 Numeri molto similari con la battuta per i due giocatori. Entrambi hanno vinto il 70% dei punti con la prima, entrata il 71% delle volte pered il 68% per. Il russo ha però conquistato il 22% in meno di punti con la seconda, che è stata spesso attaccata dalla risposta del. 22.27 Per entrambi i giocatori questa è stata l’ultima partita di questa stagione.ilcon un saldo di 53 vittorie e 26 sconfitte, mentrecon un ...