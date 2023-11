LIVE Zverev-Rublev 6-4 | 0-0 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | il tedesco vince il primo set

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAl servizio AndreySECONDO SET Dopo la conclusione delsetha scagliato per terra la racchetta. Vedremo se il russo riuscirà a rimanere in partita, oppure se succederà come nelle partite con Medvedev e Alcaraz. 6-4 Gioco eset: il russo spedisce in corridoio il dritto dal centro del campo e perde ilparziale. 40-30 Prima al centronte per, che si guadagna ilset point. 30-30 Servizio ad uscirente per il. 15-30 Scambio prolungato sulla diagonale sinistra, vinto dache trova una grande profondità con il rovescio. Seconda 0-30 ...