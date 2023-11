LIVE Zverev-Rublev 3-4 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | grande equilibrio nel primo set

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 Il dritto del russo si ferma sotto il nastro. 3-4 Gioco: il tedesco stecca la risposta di dritto. 40-30 Servizio ad uscire vincente per, che ha trovato un angolo strettissimo. 30-30 Rimane corto l’attacco del russo, che rimane nella terra di nessuno e si espone al passante di. 30-15 Ace. Servizio perfetto di, che serve a 212 km/h all’incrocio delle righe. 15-15 Rovescio lungolinea favoloso di, dopo aver mandato fuori dal campo l’avversario con l’incrociato. 15-0 Uno-due vincente per il russo. 3-3 Gioco: si stampa sul nastro il dritto del russo, che era riuscito a rispondere benissimo. Il tedesco annulla due palle break ed aggancia la parità. A-40 Bellissima stop ...

Con questo risultatoè eliminato, Alcaraz passa come primo, Daniil come secondo. Le semifinali saranno quindi Alcaraz - Djokovic e Sinner - Medvedev . Per la quarta volta nella storia i primi ...

Ricevi le ultime notizie di Tennis su Eurosport. Accedi al Andrey Rublev - Alexander Zverev live su 17/11/2023. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.Il round robin delle ATP Finals si chiude con la sfida tra il tedesco e il russo, già eliminati dalla competizione. Zverev vuole salutare in bellezza, Rublev non intende chiudere con 3 ko. L'incontro ...