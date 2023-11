LIVE Zverev-Rublev 0-0 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | iniziato l’ultima partita dei Round Robin

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-30 Il dritto a sventaglio ditermina in corridoio. 30-15 Risposta d’incontro di, che mette in difficoltà l’avversario in uscita dal servizio. 30-0 Il primo scambio dell’incontro va al russo, grazie all’errore gratuito di dritto dell’avversario. 15-0 Ace in apertura diAl servizio AndreyPRIMO SET 20.40 Concluso il riscaldamento pre-. A breve inizierà l’incontro. 20.39 Andreyha vinto il sorteggio ed ha scelto di servire. Il russo inizierà alla battuta questa. 20.38 Ricordiamo che nonostante questanon valga molto ai fini della classifica di questo girone, ha grande significato per i due giocatori, che si giocano 200 ...