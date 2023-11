LIVE MotoGP | GP Qatar 2023 in DIRETTA | via alla FP1! Inizia la sfida tra Bagnaia e Martin

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.51. Arrivano i primi tempi con Raul Fernandez davanti a tutti in 1:59.140 a precedere di 1.657 Aleix Espargaro e di 2.347 Oira. 10°a 3.214 e13° a 4.137. Giri di assaggio per loro. 13.49 Piloti che scoprirammo anche un asfalto rifatto. Un grip da trovare nel più breve tempo possibile. 13.48in pista con una coppia di gomme dure, Pecco si concentrerà sul passo gara? Vedremo, scelta imitata anche da Bastianini., invece, sul circuito con una soft all’anteriore e una medium al posteriore. Asfalto molto sporco. 13.46la sessione. Tre quarti d’ora di gran lavoro in cerca della messa a punto ideale. 13.45 VIA!! 13.44 1? al via ...