LIVE MotoGP | GP Qatar 2023 in DIRETTA | scattano le pre-qualifiche | Bagnaia e Martin iniziano il loro duello

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.10 Alex Marquez si porta a 107 millesimi da Raul Fernandez, mentre Vinales è terzo a 116 18.09si porta in terza posizione in 1:54.899 a 590 millesimi da Raul Fernandez in 1:54.309 18.08inizia il suo turno in 1:56.831, si rilancia e piazza il record nel T1 per 422 millesimi 18.07 Raul Fernandez si porta al comando in 1:55.093 con 245 millesimi su Di Giannantonio, quindi terzo Vinales a 295 18.05 Di Giannantonio sale in vetta in 1:55.338, poi Alex Marquez a 213 millesimi 18.04 I primi piloti sono già pronti per lanciarsi per ilgiro iniziale di questa sessione. Andiamo a vedere chi farà segnare il crono di riferimento iniziale. 18.02 Alla spicciolata sono entrati in azione tutti i protagonisti della classe regina. Si parte davvero ...