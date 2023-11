LIVE MotoGP | GP Qatar 2023 in DIRETTA | Di Giannantonio vola nella FP1! Martin in scia | Bagnaia lavora sulle gomme dure

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.24scala la classifica e si porta 0.007 da Di, mentrerallenta dopo aver ottenuto un intertempo record. 14.23 Arriva Miguel Oira con l’Aprilia a 0.776 da Diin seconda posizione. 14.22 Alex Marquez si porta in seconda posizione anch’egli con una configurazione hard/medium (nuove) a 1.076 dal compagno di squadra, mentree Bastianini girano lentamente, come. Parlando della Honda, il migliore è Marc Marquez in 16ma posizione a 2.349. 14.20 Dimigliora ulteriormente, portando il suo crono a 1:56.830 a precedere di 1.106e di 1.152 Bastianini. La gomma dura nuova rende sicuramente ...

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : prove libere a Lusail - Bagnaia in pista dalle 13.45

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : via alla FP1! Inizia la sfida tra Bagnaia e Martin

LIVE MotoGP - GP Qatar 2023 in DIRETTA : Bagnaia comanda la FP1! Bastianini in scia e Martin insegue

Torna laBuongiorno cari lettori di FormulaPassion.it appassionati die bentrovati con l'appuntamento dedicato alla cronaca in diretta della prima sessione di prove libere e della ...

Qualifiche del Gp del Qatar, MotoGP 2023. Diretta Live Virgilio Sport

LIVE MotoGP Qatar: le prime Libere in diretta da Losail La Gazzetta dello Sport

A Lusail si inizia a fare sul serio: alle 13.45 la MotoGP scende in pista per le Libere 1, poi alle 18 da non perdere le pre-qualifiche decisive per l'accesso diretto al Q2 di sabato… Leggi ...Moto2 Gp Qatar Prove 1 - Fermin Aldeguer ha ottenuto il miglior tempo della prima sessione di prove del Gran Premio del Qatar, 19esima tappa della classe Moto2, in programma a Lusail. Il pilota della ...