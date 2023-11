LIVE MotoGP | GP Qatar 2023 in DIRETTA | Bagnaia comanda la FP1! Bastianini in scia e Martin insegue

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.00!!! Pecco si porta davanti a tutte le con le gomme dure. Super Pecco in 1:57.936 a precedere di 0.046e di 0.083 Di Giannantonio. Tre italiani davanti a tutti,è quarto a 0.299 e Morbidelli è quinto a 0.376. 13.58! Suona la campana il romagnolo con la Ducati con una coppia di hard. Gran tempo di Enea in 1:57.983 a precedere di 0.037 Di Giannantonio e di 0.253è sesto a 0.730. 13.56 Jorgecon il crono di 1:58.235 a precedere di 0.358 Raul Fernandez e di 0.825 Maverick Vinale.è quarto a 0.837.è sesto a 0.935. 13.55 Caduta anche per Alex Marquez nel t-2, ...