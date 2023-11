LIVE MotoGP | GP Qatar 2023 in DIRETTA | alle 18 00 le pre-qualifiche | Bagnaia vuole subito la top10

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.20 Buongiorno e bentornati a Lusail, tra 40 minuti esatti prenderanno il via le pre-del GP del. LA CRONACA DELLE FP1 RISULTATI E CLASSIFICA FP1 14.40 E’ tutto per questa. Appuntamento18.00 italiane per le pre-. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 14.39 A dispetto del miglior tempo ottenuto (con gomma hard all’anteriore e media al posteriore nuove), Jorge Martin appare decisamente scuro in volto.invece non ha mai cambiato la coppia di mescole hard, stampando un tempo molto vicino a quello dello spagnolo e denotando una costanza di rendimento importante. Come di consueto, Pecco non ha cercato il giro secco, lavorando esclusivamente in ...