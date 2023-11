LIVE Italia-Macedonia del Nord | Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA | Bonaventura titolare a centrocampo!

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.15 La prossima sarà la cinquantesima presenza per Nicolò Barella con la maglia dell’, dal suo esordio in nazionale (10 ottobre 2018), solo Gianluigi Donnarumma ha tagliato questo record con gli Azzurri. Il classe ‘97 è anche il calciatore di movimento con il minutaggio più alto nella gestione Luciano Spalletti con la nazionale: 329 minuti giocati. 19.48 Ecco le formazioni ufficiali:(4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho,; Berardi, Raspadori, Chiesa. Ct. SpallettiDEL(4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Serafimov, Musliu, Dimoski; Elezi, Ademi; Alioski, Bardhi, Elmas; Miovski. Ct. Milevski 19.47 Buonasera e benvenuti alla sfida trae ...