LIVE Italia-Macedonia del Nord 5-2 | Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA | El Shaarawy chiude la partita

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA94? Gooooooooooooool, El, destro da fuori area cheil match,del5-2. 92? Scamacca con il pallonetto manda fuori. 90? Fuori Raspadori, dentro Scamacca nell’. 88? Raspadori sbaglia il velo per Zaniolo. 86? Giallo per Serafimov, fallo su Raspadori. 84? Zaniolo anticipato prima del tiro in porta. 82? Spazi che ora si aprono per i contropiedi. 80? Raspadorilacon la sua rete. 78? Goooooooooooooooooool, Raspadori, sinistro perfetto sul secondo palo,del4-2. 76? Fuori Berardi, dentro Elnell’. 74? Gol di ...