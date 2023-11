LIVE Italia-Macedonia del Nord 3-0 | Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA | finisce il primo tempo!

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.39che vince e convince, doppietta strepitosa di Chiesa che rischia di essere infortunato più volte. Da segnalare l’ennesimo rigore sbagliato da Jorginho. A tra poco per il secondo48?iltempo,del3-0. 47? Goooooooooooooooooooooooool, Chiesa, supergol con un tiro a giro sul secondo palo,del3-0. 45? Ci saranno tre minuti di recupero. 43? Tra poco la segnalazione del recupero. 41? Goooooooooooooooooool, Chiesa, dalla distanza firma subito il raddoppio,del2-0. 39? Rigore sbagliato di Jorginho, ...

L'di Spalletti scende in campo per una gara fondamentale contro la Macedonia per le qualificazioni a Euro 2024 . Agli azzurri serve una vittoria per non avere problemi contro l'Ucraina . ...

Italia-Macedonia 3-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

Italia - Macedonia del Nord live: Calcio - Qualificazioni Euro 2024 Eurosport IT

Esame di maturità dall'alto del secondo posto in EuroLeague dietro l'invitto Real Madrid per la Virtus Bologna questa sera all'OAKA del Panathinaikos. La truppa di Banchi viene dalla convincente ...21:37 - Squadre a riposo, Italia in vantaggio 3-0. Decidono fin qui il gol di Darmian e la doppietta del bianconero Chiesa. Da segnalare anche un calcio di rigore fallito da Jorginho.