LIVE Italia-Macedonia del Nord 0-0 | Qualificazioni Europei 2024 in DIRETTA | primo tentativo di Chiesa!

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11? Rete in fuorigioco di Raspadori. 9? Destro di Chiesa dalla distanza, para il portiere ospite tranquillamente. 7? Problemi fisici per Chiesa che prova a rimanere in campo. 5? Punizione di Dimarco che non trova Acerbi in area di rigore. 3? Possesso palla per l’, subito attivo Chiesa che si guadagna una punizione. 1? Inizia la partita! 20.45 Tutto pronto per l’inizio del match! 20.40 Scendono in campo le nazionali, inni nazionali in corso. 20.35 Olimpico con 55mila spettatori, tra poco l’ingresso in campo dei giocatori. 20.30 L’ha perso soltanto uno dei 35 sfide ufficiali – escluse amichevoli – andati in scena a Roma (24 vittorie, 10 pareggi): quello per 0-3, del 17 maggio 1953, nella Coppa Internazionale europea contro l’Ungheria, con la coppia Beretta-Meazza in ...