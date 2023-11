LIVE F1 | GP Las Vegas 2023 in DIRETTA | parte la FP1

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-59 minuti: le prime macchine entrano in pista. SEMAFORO VERDE! INIZIA LA FP1 DEL GP DI LAS5:29 Ecco una panoramica dall’alto dello Strip Circuit F1#F1 #LasGP pic.twitter.com/InZ2MlQJO2 — Formula 1 (@F1) November 17,5:27 Tra i tanti temi caldi del weekend spicca quello della Red Bull, apparsa non particolarmente in palla nell’ultimo GP cittadino a Singapore. Sarà davvero un fine settimana complicato per Max Verstappen? Lo capiremo presto 5:25 Manca sempre meno! Ancora 5 minuti e sarà FP1 5:21 Splende come non mai lo skyline di Las, città diventata punto di riferimento dell’intrattenimento Mondiale. C’è non a caso tantissima attesa per l’evento di F che arriva dopo un investimento ...