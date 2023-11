LIVE F1 | GP Las Vegas 2023 in DIRETTA | parte la FP1 | si ferma Sainz

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-47 minuti: anche altri piloti stanno parlando nel paddock di qualcosa nell’asfalto che disturba il fondo delle macchine. -48 minuti: sembra che la macchina abbia preso un botto da sotto, ma non si sa alcuna entità -50 minuti: ancora ignote le ragioni dello stop, sul volante è comparsa la scritta “Stop the car” -51 minuti: ATTENZIONE, Bandiera rossa. E’ fermo Carlos, piantato in pista. -53 minuti: Leclerc segna il miglior tempo con 1’44?019, seguono Magnussen (+00?242) e Verstappen (+01?181) -54 minuti: tra poco arriveranno i primi tempi -55 minuti: diciassette gradi la temperatura dell’aria, diciotto quella dell’asfalto -57 minuti: subito dentro il Campione del Mondo Max Verstappen e Charles Leclerc -59 minuti: le prime macchine entrano in pista. SEMAFORO VERDE! INIZIA LA FP1 DEL GP DI ...