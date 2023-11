LIVE F1 | GP Las Vegas 2023 in DIRETTA | Clamoroso! Un tombino blocca Sainz e la FP1 dopo 10 minuti!

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6:01 Cercando di ricostruire: un pilota, forse Ocon, potrebbe avere preso ilper primo alzandolo,si è dunque ritrovato ad avere un impatto più forte. C’è molta concitazione al paddock, come normale che sia 6:00non è stato l’unico a impattare. L’Alpin sta cambiando il telaio della monoposto numero 31. Anche il pilota francese ha preso ilprima di. Situazione surreale. 5:58 Adesso si dovrà non solo sistemare ilche ha clamorosamente arrecato il danno a Carlos, ma si dovranno verificare anche tutti gli altri presenti nel tracciato. Al momento la FIA sta valutando la macchina del ferrarista per capire i danni. 5:56 Da Sky Sport arriva una prima ...