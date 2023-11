LIVE Alcaraz-Medvedev | ATP Finals 2023 in DIRETTA | si parte tra 20?! Lo spagnolo per qualificarsi deve vincere

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE POSSIBILI COMBINAZIONI DEL GRUPPO ROSSO 14.11 Importante confronto diretto tra due dei primi 3 giocatori del mondo. Vincendo in 3 set, andrebbe bene a entrambi poichésarebbe sicuro della qualificazione come primo nel girone, mentre losarebbe secondo. 14.08 Mancano circa 20? all’inizio del match tra Carlose Daniil. Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale di, incontro della terza giornata del gruppo rosso delle Nitto ATP. L’ultimo giorno dei Round Robin si apre con la sfida tra il numero 2 ed il numero 3 del mondo, ...