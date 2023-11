LIVE Alcaraz-Medvedev 4-3 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | tre vincenti e SUPER BREAK DELLO SPAGNOLO

Leggi su oasport

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE POSSIBILI COMBINAZIONI DEL GRUPPO ROSSO 0-30 Bravoa ribellarsi e a sfoderare un vincente di dritto 0-15 Altro serve&volley ma errore con la volèe di dritto. 4-3 Risposta vincente e! Che game in risposta di, 3clamorosi! 0-40 Altrarisposta e poi rovescio potente in campo aperto! 0-30risposta di rovescio! 0-15 Dritto in corsa meraviglioso e vincente di. 3-3 Largo il dritto di. 40-30 Serve&volley vincente! E’ questa la via per lui. 30-30 Prima a 220 vincente! 15-30 Comanda e chiude col dritto. 15-15 Prima sulla riga al centro. 0-15 Errore di dritto in ...