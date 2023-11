LIVE Alcaraz-Medvedev 2-3 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | si salva da 15-40 lo spagnolo | qualità subito alle stelle!

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE POSSIBILI COMBINAZIONI DEL GRUPPO ROSSO 3-2 Dopo una bella palla corta, sbaglia un facile passante di rovescio. 40-30 Ace (1). 30-30 Back molto insidioso di, su cui abboccasbagliando il dritto in avanzamento. 30-15 Ace sporco. 15-15 Aggressione sulla seconda di servizio di. 15-0 Fuori misura il rovescio di Carlitos. 2-2 Prima vincente e urlaccio! A-40 Beh! Altro scambio super!risponde colpo su colpoaccelerazioni dima lofa un recupero stretto di palla corta MERAVIGLIOSO. 40-40 Ace (2)! WOW. 30-40 Serve&volley di. 15-40 Ragnatela da fondo di ...

Nitto ATP Finals Torino, Pala Alpitour Centre Court, 3° turno Gruppo Rosso(ESP) 2 Medvedev (RUS) 2 ...

Una superficie così veloce come quella del cemento del Pala Alpitour di Torino sicuramente non favorisce il gioco di Carlos Alcaraz, anche se il giovane ... La loro partita potrà esser seguita in ...1) Indipendentemente dal punteggio, se C. ALCARAZ batte D. MEDVEDEV e A. RUBLEV batte A. ZVEREV, allora C. ALCARAZ vince il girone e D. MEDVEDEV si qualifica come secondo. 2) Indipendentemente dal ...