LIVE Alcaraz-Medvedev 1-2 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | inizio senza break | qualità subito alle stelle!

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE POSSIBILI COMBINAZIONI DEL GRUPPO ROSSO 15-30 Dritto assurdo incrociato stretto, sulla riga, dello spagnolo. 0-30 Steccadi dritto. 0-15 Risposta clamorosa di dritto del russo, da 5 metri fuori. 2-1 Quarta prima di seguito, game. 40-30 Prima vincente a uscire. 30-30 Prima vincente. 15-30 Esagera stavolta con il dritto lo spagnolo. 0-30 Risposta magnifica di rovescio e super smorzata! 0-15 Lungo il rovescio, dopo l’aggressione in risposta di. 1-1 Prima vincente! A 15 anche Carlos. 40-15 Gran chiusura a rete del russo dopo due “tranvate” di dritto. 40-0 Ace (1). 30-0 In rete il dritto difensivo di. 15-0 Servizio e dritto per. 1-0 Bello scambio, profondissimi i ...

Nitto ATP Finals Torino, Pala Alpitour Centre Court, 3° turno Gruppo Rosso(ESP) Medvedev (RUS) ...

Alcaraz-Medvedev LIVE su Sky Sport Uno Sky Sport

LIVE Alcaraz-Medvedev, ATP Finals 2023 in DIRETTA: finirà con il 2-1 che va bene ad entrambi OA Sport

Can Daniil Medvedev, the 2020 ATP Final champion, continue his winning streak against world No 2 Carlos Alcaraz Join John Brewin. 13:40 A knockup is in progress to the sound of Europop ...1) Indipendentemente dal punteggio, se C. ALCARAZ batte D. MEDVEDEV e A. RUBLEV batte A. ZVEREV, allora C. ALCARAZ vince il girone e D. MEDVEDEV si qualifica come secondo. 2) Indipendentemente dal ...