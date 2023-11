LIVE Alcaraz-Medvedev 0-1 | ATP Finals 2023 in DIRETTA | iniziato il match! Lo spagnolo deve vincere

(Di venerdì 17 novembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALE POSSIBILI COMBINAZIONI DEL GRUPPO ROSSO 15-0 Servizio e dritto per. 1-0 Bello scambio, profondissimi i colpi delloche però sbaglia in rete il dritto. 40-15 Lungo il dritto dopo una buona risposta di. 30-15 Servizio e facile chiusura. 15-15 Servizio e rovescio. 0-15 Doppio fallo (1). 14.40 Si parte! Daniilal servizio. 14.37 Palleggio di riscaldamento appenaper due ex-numero 1 del mondo. Loè il tennista più giovane della storia a esserlo diventato (classe 2003). 14.34 Giocatori in campo! 14.32 Ci siamo! Presentazione musicale e artistica e poi giocatori in campo. Riscaldamento e attivazione muscolare nel tunnel d’entrata per i “players”. 14.29 Le quote ...

Can Daniil Medvedev, the 2020 ATP Final champion, continue his winning streak against world No 2 Carlos Alcaraz Join John Brewin. 13:40 A knockup is in progress to the sound of Europop ...1) Indipendentemente dal punteggio, se C. ALCARAZ batte D. MEDVEDEV e A. RUBLEV batte A. ZVEREV, allora C. ALCARAZ vince il girone e D. MEDVEDEV si qualifica come secondo. 2) Indipendentemente dal ...