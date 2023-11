L’Italia non sbaglia | manita alla Macedonia | un super Chiesa trascina gli azzurri | adesso lo ‘spareggio’

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 17 novembre 2023) Un primo tempo spettacolare, un secondo tempo un po’ di sofferenza. Si è concluso l’importantissimo match valido per le qualificazioni agli Europei tra Italia e. La squadra di Luciano Spalletti ha conquistato tre punti fondamentali per la corsa a Euro2024 e avrà a disposizione due risultati su tre nel prossimo match contro l’Ucraina. Il Ct azzurro conferma le indiscrezioni della vigilia e schiera il tridente formato da Berardi, Raspadori e. Gli ospiti rispondono con Alioski alle spalle di Miovski. Partenza importante dei padroni di casa che passano in vantaggio con Raspadori ma l’arbitro fischia un fuorigioco. Il gol è nell’aria e arriva in mischia con Darmian. Gligiocano un calcio propositivo nel primo tempo e trovano altri due gol con un doppietta spettacolare di. Prima del tris anche ...